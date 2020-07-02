Ходили ли вы на голосование по изменению Конституции? (ОПРОС)

В среду, 1 июля, завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ.

Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, голосование по изменению Конституции проходило в течение целой недели: с 25 июня по 1 июля.

В итоге, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

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