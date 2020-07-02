890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО) 10
02.07.2020 16:16
"Кампания в Карелии проходила в достаточно сложных условиях"
02.07.2020 17:56
Завершился розыск пропавших на озере в Карелии мужчины с девушкой
Сегодня 09:16
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО) 8
02.07.2020 16:52

Ходили ли вы на голосование по изменению Конституции? (ОПРОС)

Новости. Общество
13:43, 03 Июля 2020
фото: © ЦИК Карелии
Загрузка...

В среду, 1 июля, завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ.

Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, голосование по изменению Конституции проходило в течение целой недели: с 25 июня по 1 июля.

В итоге, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

Вы ходили на голосование по изменению Конституции?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
прихожанин
2020-07-03 14:29:12
Доиграетесь , Столица :) в 13.43 заметка ,
а 15.26 такое-

? Да, ходил, проголосовал за
35 (22%)

? Да, ходил, проголосовал против
59 (37%)

? Да, ходил, испортил бюллетень
0 (0%)

? Нет, не ходил
62 (39%)
Всего голосов: 157
Вася
2020-07-03 14:29:11
Есть понятие и ответственность за будущее России.и они готовы поддержать российского лидера-В.В.Путина дав ему вотум доверия своими голосами....
прихожанин
2020-07-03 14:24:03
К чему теперь то эти опросы , плебесцита нельзя было спросить мнение читателей к этому действу ? Про...ли демократию и туда же , никуда .
новый
2020-07-03 14:15:25
Пофиг на опрос. Поправки приняты большинством голосов. Теперь мы будем диктовать свою непреклонную волю всей либерастной шелупони. Мы здесь власть.
Koira
2020-07-03 13:52:26
Только новая-партянка участвовала в этом цирке
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
29.06.2020, 17:15
МЧС предупреждает о надвигающейся на Карелию непогоде

Аналитика

Сегодня 13:14
Политкухня
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 1
Внеочередная сессия парламента Карелии приняла сразу в двух чтениях закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.
Явка провалена 8
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 3
01.07.2020 09:13
Бездомная семья 8
30.06.2020 12:20
"Хочется быть ближе к людям" 1
29.06.2020 10:01
Вся аналитика

Чтиво

02.07.2020 14:45
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
25.06.2020 15:39
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»