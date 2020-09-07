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Хоккеиста из Карелии включили в состав сборной России

Новости. Спорт
15:37, 08 Сентября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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С 23 августа по 8 сентября в Москве проходили учебно-тренировочные сборы юниорской команды России по хоккею, сообщили в Минспорта Карелии.

Тренерский штаб во главе с Александром Титовым вызвал для подготовки 34 хоккеиста. По итогам сборов 15-летний петрозаводчанин Артем Куликовский включен в состав сборной команды России. Артем уже сыграл два товарищеских матча.

Артем Куликовский занимался хоккеем в Спортивной школе № 6 Петрозаводска у Виктора Максимова. Хоккеист играет на позиции защитника.

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