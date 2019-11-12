Хоккеистка из Карелии признана лучшим игроком матча между сборными Москвы и Санкт-Петербурга

Студентка Училища олимпийского резерва в Кондопоге Карина Ахметова в составе сборной Москвы заняла 4-е место на этапе Первенства России по хоккею.

В понедельник 11 ноября в Нижегородской области завершился II этап Первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет. В состав сборной команды Москвы вошла студентка Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге, воспитанница спортивной школы "Созвездие" Карина Ахметова, сообщается в паблике училища.

В соревнованиях принимали участие девять команд: сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Татарстана, Свердловской, Нижегородской, Московской и Новосибирской областей, а также Коркинского района.

По итогам игр сборная Москвы заняла 4 место. В активе Карины 11 очков по системе гол+пас (3+8). В игре между сборными Москвы и Санкт-Петербурга Карина стала лучшим игроком матча.