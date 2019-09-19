Хоккейная команда училища олимпийского резерва Кондопоги проведет первые домашние матчи

Соперником карельских хоккеистов станет команда из Белгорода.

Как сообщается в паблике правительства Карелии, 25 и 26 сентября в 19.00 в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги этого сезона в Кондопоге состоятся первые матчи команды студентов Государственного училища олимпийского резерва – ХК "ГУОР Карелия". Нашим соперником станет МХК "Белгород".

Как сообщает наш тренерский штаб, команда "Белгород" состоит из взрослых и опытных игроков, претендующих на звание победителя первенства - одна из самых сильных команд лиги этого сезона.

Начало матчей в Ледовом дворце Кондопоги 25 и 26 сентября в 19.00. Следующие игры команды состоятся также в Кондопоге 29 сентября в 13.00 и 30 сентября в 19.00. Нашим соперником станет ХК "Россошь".