18:00, 19 Сентября 2019
Хоккейная команда училища олимпийского резерва Кондопоги проведет первые домашние матчи
Новости по теме
Загрузка...
Соперником карельских хоккеистов станет команда из Белгорода.
Как сообщается в паблике правительства Карелии, 25 и 26 сентября в 19.00 в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги этого сезона в Кондопоге состоятся первые матчи команды студентов Государственного училища олимпийского резерва – ХК "ГУОР Карелия". Нашим соперником станет МХК "Белгород".
Как сообщает наш тренерский штаб, команда "Белгород" состоит из взрослых и опытных игроков, претендующих на звание победителя первенства - одна из самых сильных команд лиги этого сезона.
Начало матчей в Ледовом дворце Кондопоги 25 и 26 сентября в 19.00. Следующие игры команды состоятся также в Кондопоге 29 сентября в 13.00 и 30 сентября в 19.00. Нашим соперником станет ХК "Россошь".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.09.2019, 06:40
12.09.2019, 15:57
18.09.2019, 15:04
13.09.2019, 08:42
13.09.2019, 14:01
13.09.2019, 16:28
Аналитика
18.09.2019 13:50
Капитал
Основатель "Купибилет" Сергей Пирожников о первом стартапе и переговорах "на кулаках".
18.09.2019 09:52
17.09.2019 14:12
17.09.2019 10:57
17.09.2019 10:03
Чтиво
Сегодня 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Сегодня 14:04
18.09.2019 09:55
16.09.2019 11:59
Медиа
Сегодня 10:27
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии