Холодная вода вернулась в дома жителей крупного района Петрозаводска

Холодное водоснабжение восстановили в домах Октябрьского района карельской столицы.
Холодное водоснабжение на ул. Бесовецкой, д. 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, Октябрьском проспекте, д. 40, 42, улице Краснофлотской, д. 1, 1А, 2, 3, 4, 5 восстановлено, собщили в ЕДДС Петрозаводска.
Напомним, холодную воду отключили утром из-за плановых работ на сетях.
Работы выполняли специалисты АО «ПКС — Водоканал».
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