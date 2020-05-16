Холодный ветер и небольшие осадки ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 18 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь.



Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +8.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов республики выпадет небольшой снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.



Ветер днем северо-западный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, -1 градус, при прояснениях подморозит до -4. Днем потеплеет до +11 градусов.