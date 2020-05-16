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Холодный ветер и небольшие осадки ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 17 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 18 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в понедельник будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – северо-западный умеренный.

Ночью будет +1, +3 градуса, днем потеплеет до +8.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов республики выпадет небольшой снег и пройдет дождь. На дорогах гололедица.

Ветер днем северо-западный, северный, ночью на юге – юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, -1 градус, при прояснениях подморозит до -4. Днем потеплеет до +11 градусов.

 

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