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Хорошо, что никого не убило: в деревне Карелии под тяжестью снега упал козырек подъезда (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:15, 01 Марта 2021
фото: источник - https://vk.com/id84661647
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В деревне Ряймяла Питкярантского района у подъезда многоквартирного дома под тяжестью снега обрушился козырек.

"Сегодня (28 февраля) около шести часов вечера упал козырёк по адресу д.Ряймяля, ул.Советская, 18 из за большого скопления снега,обошлось без пострадавших", - сообщила местная жительница.

Автор сообщения отметила, что каждый месяц управляющая компания берёт деньги за содержание домов, но порядка нет.

"Сколько будет продолжаться это безобразие от ЖКХ?" - задала женщина риторический вопрос.

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