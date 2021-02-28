Хорошо, что никого не убило: в деревне Карелии под тяжестью снега упал козырек подъезда (ФОТО)

В деревне Ряймяла Питкярантского района у подъезда многоквартирного дома под тяжестью снега обрушился козырек.

"Сегодня (28 февраля) около шести часов вечера упал козырёк по адресу д.Ряймяля, ул.Советская, 18 из за большого скопления снега,обошлось без пострадавших", - сообщила местная жительница.

Автор сообщения отметила, что каждый месяц управляющая компания берёт деньги за содержание домов, но порядка нет.

"Сколько будет продолжаться это безобразие от ЖКХ?" - задала женщина риторический вопрос.