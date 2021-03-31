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"Хорошо, но мало": бизнес-омбудсмен в Карелии оценила субсидии на трудоустройство безработных

Новости. Общество
14:41, 01 Апреля 2021
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Новые субсидии для российских предпринимателей на трудоустройство безработных не решат полностью задачу по устранению дисбаланса на рынке труда.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Она прокомментировала решение правительства России, согласно которому работодатели независимо от формы собственности получат субсидии при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.

По мнению Гнетовой, что эта форма поддержки может быть востребована в сфере услуг, а также деятельностях, не требующих высокой квалификации.

"Глобальную задачу по искоренению нехватки специалистов и устранению дисбаланса между спросом и предложением данная мера поддержки, конечно, не решит. Рынок труда переполнен администраторами, экономистами, менеджерами в то время, когда работодателям требуются технологи, инженеры, высококвалифицированные рабочие, специалисты с высокими компетенциями", - сказала Гнетова.

Что предлагает карельский бизнес-омбудсмен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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