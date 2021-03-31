"Хорошо, но мало": бизнес-омбудсмен в Карелии оценила субсидии на трудоустройство безработных

Новые субсидии для российских предпринимателей на трудоустройство безработных не решат полностью задачу по устранению дисбаланса на рынке труда.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Она прокомментировала решение правительства России, согласно которому работодатели независимо от формы собственности получат субсидии при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.

По мнению Гнетовой, что эта форма поддержки может быть востребована в сфере услуг, а также деятельностях, не требующих высокой квалификации.

"Глобальную задачу по искоренению нехватки специалистов и устранению дисбаланса между спросом и предложением данная мера поддержки, конечно, не решит. Рынок труда переполнен администраторами, экономистами, менеджерами в то время, когда работодателям требуются технологи, инженеры, высококвалифицированные рабочие, специалисты с высокими компетенциями", - сказала Гнетова.

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