Хорошо отметивший 8 марта житель Карелии предстанет перед судом

Мужчину буду судить за кражу 8 бутылок водки, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратились представители продуктового магазина. Неизвестный похитил алкогольную продукцию.

Сотрудники полиции установили картину произошедшего и личность обвиняемого

Он рассказал, что отмечал Международный Женский день в компании друзей. Ночью мужчина собрался домой. У него не было спиртного, а на пути находился магазин.

Судимый гражданин в состоянии алкогольного опьянения решился на преступление. Он проник в закрытое торговое помещение через окно и похитил 8 бутылок водки различных марок. Часть алкоголя он употребил лично, часть в компании друзей.

Собранных доказательств вины 34-летнего судимого гражданина в совершении тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в помещение оказалось достаточно для направления уголовного дела в суд.