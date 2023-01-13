Хоть глаз выколи! Улицы Петрозаводска погружаются утром в темноту из-за раннего отключения освещения

Жители Петрозаводска пожаловались, что уличное освещение в городе стали отключать раньше обычного.

Сегодня утром в редакцию обратились двое жителей Петрозаводска, которые рассказали, что утром уличное освещение выключилось еще до 9 утра. Улицы погрузились в темноту.

«Ехал на машине на работу, подъезжаю к пешеходному переходу — и в один момент люди растворились в темноте, только свет фар отражался в лужах. Пешеходов стало невидно. Сразу не понял, что случилось, а потом увидел: освещение выключили. Было где-то 8.50, раньше такого не было. Какие-то новые идеи, видимо, у наших властей пришли в голову», — пожаловался водитель.

Но, как выяснилось, успели оценить новаторство и пешеходы.

«Сегодня шел по мосту на улице Правды. Там огромная лужа, вокруг слякоть, иду по краешку. Вдруг меня одновременно накрывает волна воды от мимо проезжавшей фуры и темнота. Отключили освещение! Хоть глаз выколи! На работу пришел весь в грязи. Кто придумал выключать освещение, когда на улице темно?!» — возмущался горожанин.

В ЕДДС «Столице на Онего» объяснили, что освещение отключают раньше 9.00 по решению администрации, по новому графику.