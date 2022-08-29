«Хоть парашютистов тренируй!»: мэр Петрозаводска расхвалил спортцентр

Глава Петрозаводска Владимир Любарский навестил спортивный центр «Силвес» и поделился своими впечатлениями на личной странице Вконтакте.
«Это специализированный универсальный зал для занятий художественной гимнастикой! Высота потолков такая, что хоть парашютистов тренируй!», — написал мэр.
В центре имеются отдельные помещения для занятий по хореографии и тхэквондо.
По словам Любарского, спортцентр получил из бюджета почти 306 тысяч рублей на возмещение части расходов на аренду помещения.
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