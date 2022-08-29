«Хоть парашютистов тренируй!»: мэр Петрозаводска расхвалил спортцентр

Глава Петрозаводска Владимир Любарский навестил спортивный центр «Силвес» и поделился своими впечатлениями на личной странице Вконтакте.

«Это специализированный универсальный зал для занятий художественной гимнастикой! Высота потолков такая, что хоть парашютистов тренируй!», — написал мэр.

В центре имеются отдельные помещения для занятий по хореографии и тхэквондо.

По словам Любарского, спортцентр получил из бюджета почти 306 тысяч рублей на возмещение части расходов на аренду помещения.