Хотите приобрести квартиру? Тогда вам в "Баренц Групп"

Не секрет, что за последний год на рынке недвижимости Петрозаводска был создан дефицит квартир.

Президентская ипотека повлияла на желание петрозаводчан приобрести желанную недвижимость, стали поступать жалобы, что нечего покупать, но в "Баренц Групп" еще остались квартиры, которые ждут своих новоселов!

"Баренц Групп" предлагает большой спектр квартир в Петрозаводске:

"Курс" на Варкауса – знаменитый жилой комплекс на берегу Онежского озера с космическими видами и панорамными окнами. В "Курсе" еще остались квартиры для любителей пляжа, парка и вида на самое глубокое озеро в Европе! Обязательно посмотрите оставшиеся предложения на сайте kurs.barenz.group . Телефон +7 (8142) 331-771

"Иволга" на Древлянке – семейный жилой комплекс с огромной территорией, полностью организованной для досуга и отдыха с детьми. Располагается рядом с лыжной трассой, бассейном, конно-спортивным центром и множеством школ и детских садов. Этот вариант уже выбрали более 600 семей, ждем и вас! ivolga.barenz.group. Телефон +7 (8142) 331-550

"Свиристель" на Кукковке – современный жилой квартал только новой застройки возле новой "Ленты", с организованной территорией и экологически-чистым воздухом. 80% квартала уже заселено, построено 2 детских сада, устроены магазины и аптеки. "Свиристель" выбирают семьи с детьми и любители свежего воздуха. Отдел продаж: sviristel.barenz.group. Телефон +7 (8142) 331-440

"Терраса" – зеленый центр Петрозаводска! Это четырехэтажный монолитный дом в самом сердце города. Выбор тех, кто устал от суеты города, но далеко уезжать не хочет. Дом с собственным парком на берегу реки. Уютное счастье по-датски. terrasa.barenz.group. Телефон для покупки счастья по-датски +7 (8142) 221-221

Жилой комплекс "Народный" – комплекс с отличными планировками и очень-очень привлекательными ценами! Теплый, уютный дом с видовыми квартирами. От центра города пять минут езды, своя остановка, магазин во дворе, развитая инфраструктура. Ждем Вас narod.barenz.group. Телефон для Вас +7 (8142) 331-990

Преимущества покупки:

• Квартиры от 2100 000

• Первый взнос 0 рублей (участвуют не все комплексы, подробности в отделе продаж 331-331)

• Отделка "под ключ"

"Баренц Групп" ждет https://barenz.group/ 331-331!

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