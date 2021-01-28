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Хотите приобрести квартиру? Тогда вам в "Баренц Групп"

Новости. Экономика
12:09, 29 Января 2021
фото: © "Баренц Групп"
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Не секрет, что за последний год на рынке недвижимости Петрозаводска был создан дефицит квартир.

Президентская ипотека повлияла на желание петрозаводчан приобрести желанную недвижимость, стали поступать жалобы, что нечего покупать, но в "Баренц Групп" еще остались квартиры, которые ждут своих новоселов!

"Баренц Групп" предлагает большой спектр квартир в Петрозаводске:

"Курс" на Варкауса – знаменитый жилой комплекс на берегу Онежского озера с космическими видами и панорамными окнами. В "Курсе" еще остались квартиры для любителей пляжа, парка и вида на самое глубокое озеро в Европе! Обязательно посмотрите оставшиеся предложения на сайте kurs.barenz.group . Телефон +7 (8142) 331-771

"Иволга" на Древлянке – семейный жилой комплекс с огромной территорией, полностью организованной для досуга и отдыха с детьми. Располагается рядом с лыжной трассой, бассейном, конно-спортивным центром и множеством школ и детских садов. Этот вариант уже выбрали более 600 семей, ждем и вас! ivolga.barenz.group. Телефон +7 (8142) 331-550

"Свиристель" на Кукковке – современный жилой квартал только новой застройки возле новой "Ленты", с организованной территорией и экологически-чистым воздухом. 80% квартала уже заселено, построено 2 детских сада, устроены магазины и аптеки. "Свиристель" выбирают семьи с детьми и любители свежего воздуха. Отдел продаж: sviristel.barenz.group. Телефон +7 (8142) 331-440

"Терраса" – зеленый центр Петрозаводска! Это четырехэтажный монолитный дом в самом сердце города. Выбор тех, кто устал от суеты города, но далеко уезжать не хочет. Дом с собственным парком на берегу реки. Уютное счастье по-датски. terrasa.barenz.group. Телефон для покупки счастья по-датски +7 (8142) 221-221

Жилой комплекс "Народный" – комплекс с отличными планировками и очень-очень привлекательными ценами! Теплый, уютный дом с видовыми квартирами. От центра города пять минут езды, своя остановка, магазин во дворе, развитая инфраструктура. Ждем Вас narod.barenz.group. Телефон для Вас +7 (8142) 331-990

Преимущества покупки:
• Квартиры от 2100 000
• Первый взнос 0 рублей (участвуют не все комплексы, подробности в отделе продаж 331-331)
• Отделка "под ключ"

"Баренц Групп" ждет https://barenz.group/ 331-331!

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