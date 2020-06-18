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"Хотя эта инфекция относится к особо опасным, люди с ней уже свыклись"

Новости. Общество
12:39, 19 Июня 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Лесной поселок Ладва-Ветка считается в Карелии "чистым" в отношении коронавирусной инфекции, однако она его все-таки затронула.

"Обстановка у нас в поселке спокойная, –  рассказала "Столице на Онего" фельдшер местной амбулатории Наталья Хитрикова. – Сейчас мы наблюдаем за женщиной в Таржеполе, который также относится к Ладва-Веткинскому сельскому поселению. Она перенесла ковидную пневмонию, находилась на лечении в инфекционном стационаре в Петрозаводске и приехала в Таржеполь на самоизоляцию. Население у нас дисциплинированное, все знают, чем опасен коронавирус, и соблюдают масочный режим".

По словам фельдшера, паники среди жителей поселка нет. "Хотя эта инфекция относится к особо опасным, мне кажется, что люди с ней уже свыклись. Нам, конечно, пришлось ограничить прием из-за коронавируса, но сейчас мы потихоньку возвращаемся к обычному лечебному процессу", – заметила Наталья Хитрикова.  

Читайте полностью репортаж из поселковой амбулатории Ладва-Ветки в рубрике "Обществоведение".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-19 14:29:45
Ладва-Ветка - это не Баренц-регион. А работать кому-то надо. Ведь может В.Поташов, когда редакционное задание есть.
Вот и работайте на свою страну. "Чтобы крестьянские дети лучше стали".(с) :)
Гость
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