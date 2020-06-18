"Хотя эта инфекция относится к особо опасным, люди с ней уже свыклись"

Лесной поселок Ладва-Ветка считается в Карелии "чистым" в отношении коронавирусной инфекции, однако она его все-таки затронула.

"Обстановка у нас в поселке спокойная, – рассказала "Столице на Онего" фельдшер местной амбулатории Наталья Хитрикова. – Сейчас мы наблюдаем за женщиной в Таржеполе, который также относится к Ладва-Веткинскому сельскому поселению. Она перенесла ковидную пневмонию, находилась на лечении в инфекционном стационаре в Петрозаводске и приехала в Таржеполь на самоизоляцию. Население у нас дисциплинированное, все знают, чем опасен коронавирус, и соблюдают масочный режим".

По словам фельдшера, паники среди жителей поселка нет. "Хотя эта инфекция относится к особо опасным, мне кажется, что люди с ней уже свыклись. Нам, конечно, пришлось ограничить прием из-за коронавируса, но сейчас мы потихоньку возвращаемся к обычному лечебному процессу", – заметила Наталья Хитрикова.

Читайте полностью репортаж из поселковой амбулатории Ладва-Ветки в рубрике "Обществоведение".