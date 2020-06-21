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Хозяева популярного туристического места в Карелии остались без дома (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:46, 22 Июня 2020
фото: © паблик "Хутор Кормило"/vk.com/club44042140
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Огонь уничтожил жилой дом на хуторе Кормило.

Как ранее сообщили в МЧС Карелии, 18 июня произошел пожар в частном жилом доме в деревне Вокнаволок на хуторе Кормило. Сгорела внутренняя отделка дома на площади 250 кв м. 


© паблик Хутор Кормило

Оказалось, что дом принадлежал семье Воробьевых, которые организовали популярное туристическое место в Костомукшском городском округе.


© паблик Хутор Кормило

"Не успели мы прийти в себя от прошлогоднего пожара, как случилась новая беда – сгорел наш дом. Со всеми нами все в порядке. Сгорело абсолютно все, документы, вещи и ежедневник со всеми записями по бронированию. Очень просим отозваться всех, с кем были переговоры... Все договорённости остаются в силе, будем работать в обычном режиме, музей и гостевые дома не пострадали", – отметили в паблике "Хутор Кормило".

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