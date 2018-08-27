Хозяин кошки Муси оштрафован при пересечении госграницы Карелия-Финляндия

Наш соотечественник, в настоящее время проживающий в Финляндии, оштрафован за то, что перевозил с собой кошку Мусю с нарушениями правил, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В августе на в международном автомобильном пункте пропуска МАПП "Вяртсиля" наш соотечественник, в настоящее время проживающий в Финляндии, перевозил с собой кошку Мусю. Животное было чипировано, в конце 2017 года привито от бешенства и ряда других инфекций.

Однако государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республике Карелия установлено отсутствие в паспорте отметки компетентного органа о клиническом осмотре животного в течение пяти дней перед отправкой в Российскую Федерацию.

Владелец животного пояснил, что не знал правил ввоза животных в РФ.

Подобные нарушения на государственной границе - не редкость. Хозяину кошки Муси придется заплатить штраф в размере 500 руб.

Однако при более серьезных нарушениях может потребоваться длительное карантинирование животного, в некоторых случаях принимается решение о запрете его ввоза на территорию РФ.