Хозяин торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске предстал перед судом

В суде, как и во время предварительного следствия, обвиняемый в даче взятки Гусейн Мамедов признал свою вину.

Во вторник, 20 июля, судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова начала рассматривать резонансное уголовное дело хозяина торгового центра «Ягуар» на Древлянке Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

Первое заседание суда было недолгим. Государственный обвинитель, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Карелии Дмитрий Егоров зачитал обвинительное заключение по уголовному делу Гусейна Мамедова. После этого судья задала подсудимому традиционный вопрос: признает ли он свою вину в даче взятки? Гусейн Мамедов, которого защищает адвокат Павел Гравченков, ответил, что полностью признает.

После этого судебное заседание закончилось, продолжение процесса запланировано на 6 августа.

Напомним, что 9 июля истекал месячный срок домашнего ареста Гусейна Мамедова и старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова просила его продлить. Однако суд назначил Мамедову так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), которая может действовать в течение года. И сейчас коммерсанту запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу. Нельзя пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом.

Напомним также, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291, ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, документы на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая экс-мэра Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.