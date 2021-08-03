Хозяина торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске попал в больницу – суд перенесен

По причине госпитализации подсудимого Гусейна Мамедова суд перенес на 3 сентября.

В пятницу, 6 августа, в петрозаводском городском суде было запланировано второе заседание по резонансному уголовному делу хозяина торгового центра «Ягуар» на Древлянке Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Однако судья Екатерина Хомякова была вынуждена отложить продолжение этого процесса на 3 сентября по причине болезни подсудимого. Выяснилось, что Гусейн Мамедов, домашний арест которого 9 июля суд заменил на так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), находится на лечении в больнице.

Напомним также, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291, ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, документы на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая экс-мэра Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.