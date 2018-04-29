Мусор горит в Петрозаводске 

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В районе территории бывшего городского комбината благоустройства горит мусор.
Об этом "Столице на Онего" рассказали местные жители. Горение сопровождается черным дымом. Пожарные рассчеты МЧС выехали на место происшествия.
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