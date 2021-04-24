Хранители Каменного бора провели масштабный субботник в Петрозаводске

Группа защитников парковой зоны «Каменный бор» провела уборку территории и собрала множество мешков мусора.

Активисты провели субботник и убрали мусор на территории Каменного бора в Петрозаводске. Об этом сообщается в паблике «Хранители Каменного Бора».

«Прикоснулись к кладовым мусорного фонда: убирали парк вдоль Ключевского шоссе — настоящий мусорный клондайк, копившийся десятилетиями. Правда, такими темпами скоро и здесь мусора не останется. Глядя на изменения в парке за последний год, вспоминаются вечные разговоры про наш менталитет и прочее, что „раз уж сложилось столетиями, то поменять быстро не получится“. Однако, практика показывает, что любой хлам, как из городского парка, так и из головы, может быть выкинут в мгновение ока, даже если он лежал веками, и всем казалось, что он уже стал частью нас», — резюмировали представители сообщества.

Хранители Каменного бора обратились к чиновникам мэрии с просьбой вывезти собранный в процессе субботника мусор.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк «Каменный бор», однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.