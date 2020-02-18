890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Госпитализированных с подозрением на коронавирус сотрудников "скорой" в Петрозаводске отпустили домой 5
18.02.2020 16:33
В Петрозаводске депутат горсовета назвал бездельниками сетевых оппонентов Парфенчикова 39
18.02.2020 16:12
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
18.02.2020 12:06
Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов 3
18.02.2020 14:58
Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО) 4
18.02.2020 15:39

В Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона, оборонявшему город в 1941 году (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:05, 19 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Памятник попал в зону вырубки деревьев под строительство детского сада.

Накануне Дня защитника Отечества в Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, оборонявшему столицу Карелии от финских захватчиков в 1941 году. Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена в середине 90-х годов на месте гибели 18-летнего юноши в районе Ключевского карьера.


На месте снесенного памятника. Фото: Валерий Поташов

В феврале нынешнего года памятник оказался в зоне вырубки, согласованной городской администрацией под строительство детского сада. Как сообщили в мэрии, мемориальная табличка с именем погибшего была демонтирована и отправлена на "ответственное хранение" в школьный музей. Городские власти обещали установить на территории Ключевского карьера новый памятник 18-летнему бойцу истребительного батальона. Сейчас на месте гибели Якова Степанова осталась лишь груда развороченных камней и смятые искусственные цветы.

О вырубках на Ключевском карьере читайте подробнее в статье "Каменные головы".  

© страница вконтакте Данил Пчелогрань

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-19 10:49:00
Самострой снесли. Документов нет и останков нет. Чего смуту поднимать? Мало вам кладбища и вечного огня в центре города? Язычники готовы каждый метр земли превратить в вечную скорбь. Обелиски поставьте в каждом дворе и на тротуарах, чтобы ступить было некуда.
сергей
2020-02-19 11:17:31
кир, без них (наших дедов и бабушек), сомневаюсь, что ты смог бы так вольготно писать в интернете
Leopol'd
2020-02-19 10:46:32
Так мототрасса или детский сад?
Наблюдатель
2020-02-19 10:35:06
А кто застройщик? Как бы под детский сад не замутили последующий перевод земель под строительство домов... Тут общественникам надо мониторить слушания по земельным вопросам в администрации...
Koira
2020-02-19 10:15:11
"Спасибо деду за победу, можем повторить." Вата аууууууууууу, где вы)))?
Писарев
2020-02-19 10:27:06
Koira, Я здесь. Че разорался. Написано же - поставят новый.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 32
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Февраль в Петрозаводске 2020
Сегодня 06:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»