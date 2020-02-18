В Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона, оборонявшему город в 1941 году (ВИДЕО)

Памятник попал в зону вырубки деревьев под строительство детского сада.

Накануне Дня защитника Отечества в Петрозаводске снесен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, оборонявшему столицу Карелии от финских захватчиков в 1941 году. Металлическая стела с мемориальной плитой была установлена в середине 90-х годов на месте гибели 18-летнего юноши в районе Ключевского карьера.



На месте снесенного памятника. Фото: Валерий Поташов

В феврале нынешнего года памятник оказался в зоне вырубки, согласованной городской администрацией под строительство детского сада. Как сообщили в мэрии, мемориальная табличка с именем погибшего была демонтирована и отправлена на "ответственное хранение" в школьный музей. Городские власти обещали установить на территории Ключевского карьера новый памятник 18-летнему бойцу истребительного батальона. Сейчас на месте гибели Якова Степанова осталась лишь груда развороченных камней и смятые искусственные цветы.

О вырубках на Ключевском карьере читайте подробнее в статье "Каменные головы".

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