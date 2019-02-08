Худилайнен допрошен по делу о миллионных взятках при ремонте дорог в Карелии

Следователи допросили экс-главу Карелии Александра Худилайнена по делу о взятках от коммерческих организаций, пока – в качестве свидетеля.

"Речь идет о предоставлении преференций при заключении госконтрактов в республике в период, когда ею руководил Худилайнен, сообщает ТАСС.

Худилайнен отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув данный факт.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

Согласно материалам Верховного суда Карелии, петербургский бизнесмен Чичин был задержан в апреле 2018 года по подозрению в получении и даче взятки, позднее суд принял решение о его аресте. Уголовное дело Чичина находится на стадии расследования.

Ранее представитель карельской прокуратуры Алексей Борисов сообщил, что в 2015 году Чичин, используя личные отношения с Худилайненом, организовал встречу губернатора с Алексеем Никитиным в Санкт-Петербурге для назначения его на должность начальника Управления автомобильных дорог Карелии. Представленная кандидатура была одобрена главой региона, о чем Худилайнен лично сообщил Никитину в ходе телефонного разговора 15 мая 2015 года. Позднее Никитина и Чичина обвинили во взяточничестве при ремонте дорог.