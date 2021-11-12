Главарю банды наркоторговцев в Карелии предъявлено обвинение

Прокуратура утвердила обвинительное заключение главарю преступного сообщества, торговавшего наркотиками, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Прокуратура Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя преступного сообщества, сбывавшего наркотики через интернет. Он обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса.

Расследование установило, что обвиняемый создал в 2018 году интернет-магазин с целью распространения наркотиков, после чего подобрал наркодилеров и координировал их деятельность.

Преступники сбывали запрещенные вещества в Карелии, в Новгородской и Псковской областях. Полученные с продажи наркотиков 2 миллиона рублей были легализованы на банковских счетах третьих лиц.

Сотрудники МВД изъяли у членов банды более 3 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества продолжается.