Прокуратура просит 5 лет колонии для экс-начальника управления автодорог Карелии Никитина за взятки

Гособвинитель потребовал приговорить к 5 годам колонии и штрафу 25 млн рублей бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина.

Он является подсудимым по делу о получении взяток на 33 млн рублей при ремонте и строительстве дорог. Уголовное дело рассматривается судьей Петрозаводского городского суда Александром Мерковым.

Представитель прокуратуры в ходе прений также потребовал лишить Никитина права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.