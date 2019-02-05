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Новости. Криминал
11:26, 05 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Прокуратура просит 5 лет колонии для экс-начальника управления автодорог Карелии Никитина за взятки

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Гособвинитель потребовал приговорить к 5 годам колонии и штрафу 25 млн рублей бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина.

Он является подсудимым по делу о получении взяток на 33 млн рублей при ремонте и строительстве дорог. Уголовное дело рассматривается судьей Петрозаводского городского суда Александром Мерковым.

Представитель прокуратуры в ходе прений также потребовал лишить Никитина права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

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Комментарии

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Вымирающий
2019-02-05 11:45:42
К сожалению, ничего не изменится ,всё идёт "оттуда"....
кир
2019-02-05 12:38:57
Вымирающий, всё иде не "оттуда", а от вас, которые в любом деле хотят схитрить. Коррупция сидит в инстинкте простого, обычного народа. Природой так заложено. А вы, кроме смерти и боли, ничего не боитесь. Казнить пару взяточников и преступность по этому виду резко упадет.






zanoza
2019-02-05 11:37:34
На место этих ворюг наверняка пришли новые ,дороги как были плохие так таковыми и остаются! Дорожная мафия непобедима !
Гость
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