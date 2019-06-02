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Новости. Криминал
13:52, 02 Июня 2019
фото: "Вести Карелии"

Худилайнен признался, что вместе с фигурантом "дорожного" дела Чичиным рыбачил и охотился

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Стали известны подробности допроса экс-главы Карелии Александра Худилайнена по делу Игоря Чичина, владельца отвечавшей за ремонт и содержание дорог в республике фирмы "Ремстройкомплект".

В распоряжении редакции деловой интернет-газеты "Вести Карелии" оказался протокол допроса Александра Худилайнена по скандальному "дорожному" делу. Именно при его руководстве республикой фирмы из Санкт-Петербурга уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли местные дорожные предприятия. В результате теперь уже бывшие руководители Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, приехавшие в Карелию из города на Неве, уже осуждены. Первый из них приговорен к восьми годам колонии строгого режима и 25 миллионам рублей штрафа. Второй – к четырем годам строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Но что касается обвиняемого в семи коррупционных преступлениях Игоря Чичина, то он во взятках не признается, и заявляет, что ни в чем не виноват. Постановлением суда арест Чичина продлен до 12 сентября.

На допросе экс-глава Карелии признался, что с Чичиным познакомился в конце 90-х годов по работе в Ленинградской области.

"На тот момент я занимал должность заместителя главы Гатчинского района по вопросам экономики. Было принято решение о создании общественных советов при администрации, в которые входили общественные деятели и предприниматели, в том числе и Чичин, который на тот момент возглавлял местный спиртзавод. Точно название этого юридического лица я не помню. Так мы и познакомились. В дальнейшем поддерживал периодически отношения с Чичиным, вместе ездили на охоту и рыбалку", - сказал Худилайнен на допросе.

Подробнее о скандальном "дорожном" деле и допросе Александра Худилайнена читайте в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

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однозначно
2019-06-02 14:08:17
И что с того ? Имеет конституционное право ездить на охоту и рыбалку в установленные законом сроки при наличии разрешающих документов. А если на протяжении многих лет вата избирала его на различные высокие должности, то это исключительно проблемы ватников. Пардон, электората.
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