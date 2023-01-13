Возбуждено уголовное дело против владельца автобизнеса в Петрозаводске за задержку зарплаты

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты в коммерческой фирме по продаже автозапчастей.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственном комитета РФ.

«По данным следствия, с января по октябрь 2021 года должностное лицо общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является торговля автомобильными деталями, допустило образование задолженности по заработной плате перед работником на общую сумму более 120000 тысяч рублей», — сказано в сообщении.