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"Хватит уже с палкой лес охранять": в Карелии не хватает защитников лесов

Новости. Общество
15:27, 27 Февраля 2020
фото: roslesvesti.ru
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Минприроды республики заявило о нехватке в Карелии инспекторов и современной техники для контроля за лесами.

Карельские инспекторы, контролирующие порядок в лесах региона, перегружены. Об этом заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Павел Николаевский на заседании правительства региона. Представитель Минприроды рассказал, что штат инспекторов необходимо увеличить. О карельской проблеме уведомлен федеральный центр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что, по его оценке, важнее заняться техническим перевооружением инспекторов, нежели увеличиением их штата. 

"Я сегодня больше, наверно, делал бы акцент даже не на увеличении штатной численности, а на максимальное техническое оснащение. Мне кажется, это более перспективный формат. .. Давайте думать, может быть, вместе с федералами опять, что сегодня должно быть на вооружении у охотничьей службы", - сказал Парфенчиков.

"Хватит уже там пытаться с палкой лес охранять", - заявил Парфенчиков. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-02-27 16:27:01
Насмешил, лес давно даже с палкой никто не охраняет.
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