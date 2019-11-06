Хвойные деревья ввезли в Карелию по поддельным документам

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Материалы о факте выявления фальшивых сертификатов подготовлены для передачи в правоохранительные органы, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Лесоперерабатывающее предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность на территории Карелии, направило извещение о доставке хвойных пород деревьев из Новгородской области.
Вместе с извещением предприятие направило карантинные сертификаты, предоставленные грузоотправителем.
При проверке подлинности сертификатов было выявлено 3 подделки.
Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям подтвердило, что документы под указанными номерами отправителю не выдавались.
Ранее лесоперерабатывающие компании в Карелии оштрафовали за черного усача.
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