Хвойные деревья ввезли в Карелию по поддельным документам

Материалы о факте выявления фальшивых сертификатов подготовлены для передачи в правоохранительные органы, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Лесоперерабатывающее предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность на территории Карелии, направило извещение о доставке хвойных пород деревьев из Новгородской области.



Вместе с извещением предприятие направило карантинные сертификаты, предоставленные грузоотправителем.



При проверке подлинности сертификатов было выявлено 3 подделки.



Управление Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям подтвердило, что документы под указанными номерами отправителю не выдавались.

Ранее лесоперерабатывающие компании в Карелии оштрафовали за черного усача.