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Новости. Общество
10:07, 20 Сентября 2019
фото: @ vrednye-nasekomye.ru

Лесоперерабатывающие компании в Карелии оштрафовали за черного усача

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В Карелии 28 лесоперерабатывающих предприятий нарушали требования закона о карантине растений и были оштрафованы, сообщается на сайте территориального управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора Карелии проверило 36 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих заготовку, хранение и реализацию древесины в местах ее складирования на территории республики.

В ходе проведенных надзорных мероприятий были выявлены нарушения: 22 хозяйствующих субъекта не проводили карантинные фитосанитарные обследования на наличие карантинных объектов в местах заготовки и складирования лесопродукции.

Также 28 лесоперерабатывающих организаций не известили о признаках заражения подкарантинных материалов карантинными объектами. При этом в ходе проверок было выявлено заражение продукции такими вредителями, как малый черный еловый усач, черный сосновый усач, большой черный еловый усач, что подтверждено результатами карантинной экспертизы Карельского филиала ФГБУ "ВНИИКР".

По результатам проверок виновные лица были привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения, а также штрафов.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений.

Кроме того, должностными лицами Управления с использованием информационной системы ЕГАИС "Лес" установлено, что 2 юридических лица вывозили из карантинной фитосанитарной зоны, установленной на территории Республики Карелия, в Ленинградскую область лесоматериалы хвойных пород без карантинных сертификатов.

По данным ЕГАИС, одним предприятием заключен контракт на поставку 16 тыс. куб.м. пиломатериалов хвойных пород, в период с марта по июль 2019 года предприятие поставило 1,8 тыс. куб.м продукции. Другой хозяйствующий субъект заключил контракт на поставку 10 тыс. куб.м пиловочника хвойных пород, в период с мая по июль за пределы карантинной фитосанитарной зоны было вывезено 779 куб. м.

Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов.

Также организациям выданы предписания об устранении нарушения законодательства: осуществлять вывоз лесоматериалов из карантинной фитосанитарной зоны в сопровождении карантинных сертификатов.

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