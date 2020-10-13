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Хвойные шпалы объявили в России стратегически важным товаром и ресурсом

Новости. Экономика
20:40, 13 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Александр Лыскин
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За их незаконный вывоз теперь грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Шпалы из древесины хвойных пород внесли в России в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как пояснили в федеральном правительстве, недобросовестные экспортеры до сих пор декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло злоумышленникам уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу. Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Комментарии

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кир
2020-10-13 23:01:18
Много дач построено из шпал под Питером. Такой, вот, стратегический материал.
Театральный критик
2020-10-13 21:34:10
Одобряю. Педофилы будут пилить шпалы для нужд страны. Учитывая, что дмитриев еще не достиг пенсионного возраста
Беня
2020-10-13 21:23:28
Любопытненько. Образно выражаясь, под ковром шото опять шевелится, рычит и гавкает :)
Саныч
2020-10-13 20:48:16
Как валежник?
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