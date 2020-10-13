Хвойные шпалы объявили в России стратегически важным товаром и ресурсом

За их незаконный вывоз теперь грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Шпалы из древесины хвойных пород внесли в России в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как пояснили в федеральном правительстве, недобросовестные экспортеры до сих пор декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло злоумышленникам уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу. Теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тысяч рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.