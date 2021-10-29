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И снова антирекорд: за 24 часа коронавирус в России унес жизни 1 163 человек

Новости. Общество
14:13, 29 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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За сутки в России от коронавируса скончались 1 163 человека, в минувшие 24 часа жертв вируса было 1159, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 39 849 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 442 (8,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 432 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 302 515.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 30 462 человека.

По данным на 29 октября, за сутки в России подтверждено 1 163 летальных исходов от коронавируса. Сутками ранее этот показатель был на уровне — 1159. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 236 220 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 октября остается 1 924 086 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 263 человек, зарегистрировано 4 смерти, выздоровели 281 пациент.

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