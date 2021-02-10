Идеальное свидание в ТРК "Лотос Plaza"

Февраль открывает череду праздников, которые идеально подходят для того, чтобы выразить свои чувства к тому, кто симпатичен.

Чем хорош февраль? Ну, во-первых, это последний месяц зимы, пусть и календарной. А значит, в душе уже начинают петь птицы и расцветать подснежники. А во-вторых, февраль открывает череду праздников, которые идеально подходят для того, чтобы выразить свои чувства к тому, кто симпатичен. Ведь даже самые скептически настроенные люди будут рады получить знак внимания в День всех влюбленных!

Предлагаем вашему вниманию три варианта сценариев идеального свидания! Проведите день вдвоем в ТРК "ЛОТОС PLAZA". Совместно пережитые приятные эмоции – лучший способ порадовать близкого человека и укрепить чувства.

Сценарий №1 "Яркие эмоции"

Не представляете свою жизнь без драйва? Наполните ваш особенный день приключениями и яркими красками! С чего начнем? Конечно же с "ватрушек"! Не беспокойтесь, фигуре ничего не угрожает. В тюбинг-парке Norway Park Karelia вас ждут мороз и снежные брызги: катайтесь на ватрушках и делитесь впечатлениями. А если станет вдруг прохладно, всегда можно согреть друг друга объятьями. Любителям острых ощущений также стоит прокатиться на Колесе обозрения возле ТРК "ЛОТОС PLAZA". Поднимитесь над Петрозаводском на высоту десятиэтажного дома и затаите дыхание от увиденной красоты!

После таких сильных эмоций, конечно, захочется перекусить. Но ведь обстановка должна соответствовать вашему настроению? Самые соччные и мощщные бургеры ждут вас в знаменитом ресторане Black Star Burger! А стильный интерьер послужит отличным фоном для селфи, ведь этот особенный день должен быть обязательно запечатлен в Instagram.

Ну и, конечно, трудно представить себе свидание без похода в кино… Вас ждет кинотеатр 7D-Avatar. Сочетание трехмерного изображения и сверхмощного движения немецкой платформы фирмы Siemens с эффектом вертикального падения изменят ваше представление о кино. А эффекты дождя и ветра с мощным 5-ти канальным панорамным звуком сделает вас участником фантастической иллюзии.

Сценарий №2 "Романтика"

К нежным и утонченным натурам нужен свой подход. Если ваше свидание проходит в ТРК "ЛОТОС PLAZA", значит, все компоненты идеального свидания ждут вас в одном месте – и впечатления, и приятные сюрпризы. Начать романтическую встречу стоит с изящного букета цветов. Выбрать букет помогут вам профессиональные флористы цветочной студии "Кипарис". Ваша пассия любит оригинальные подарки? Здесь специально для вас создадут самую необычную цветочную композицию, даже коробочки-сюрпризы с цветами и пирожными! Что дальше по программе? Конечно, кино. В преддверии Дня влюбленных сеть кинотеатров "Мираж Синема" подготовила премьерные показы фильмов о любви. Кинолента "Дикая парочка" (16+) - это одновременно смешная и глубокая история о том, что если люди предназначены друг другу, то не стоит противиться судьбе. А нежный мультфильм "Любит – не любит" (12+) тронет сердце каждого, кто неравнодушен к аниме. Идеальным завершением вечера будет романтический ужин. Посетите новый модный ресторан WINE&GREAT! Изысканный интерьер в сочетании с аппетитными блюдами не оставят равнодушным даже самого капризного гурмана

Сценарий №3 "Безудержное веселье"

Праздник – это отличный повод для того, чтобы поднять настроение себе и любимому человеку! В качестве развлекательной программы для этого отлично подойдет поход в эко-парк "Зоолесье": наблюдение за умильными повадками енотиков и мишки Барни вызовет улыбку у кого угодно. Окунуться в детство можно также на Катке на 3 этаже ТРК "ЛОТОС PLAZA". Неуверенно стоите на коньках? Не беда – к вашим услугам специальные пингвинчики, за которые можно держаться, чтобы не рухнуть к ногам любимого. Хотя… можно держаться и за любимого, это только еще сильнее сблизит вас! Отдохнуть после катания можно в кинотеатре, который располагается также рядом с катком. Не пропустите премьеры комедий в "Мираж Синема", особенно обратите внимание на один из самых ожидаемых российских фильмов LOVE (16+) (сценарий и главная роль - Сергей Светлаков). Только посмотрите на звездный состав актеров: Тимур Батрутдинов, Ксения Собчак, Юрий Стоянов, Камиль Ларин, Мария Миронова! Перекусить после такой насыщенной развлекательной программы лучше всего на фудкорте ТРК "ЛОТОС PLAZA": это идеальный вариант для тех случаев, когда он хочет гамбургер из KFC и пиццу из Maestro, а она предпочитает банановое безлактозное мороженое из "33 пингвина". На фудкорте есть все и даже больше!

Какой бы сценарий идеального свидания вы не выбрали, помните, что радовать любимого человека приятными сюрпризами можно и даже нужно не только в праздники! Ведь для того, чтобы отношения были крепкими, а чувства искренними не нужны дорогие подарки – достаточно прислушаться к желаниям любимого и как бы невзначай угадать их. А "ТРК ЛОТОС PLAZA" поможет вам в этом!

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