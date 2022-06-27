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Идеи устойчивого развития регионального здравоохранения получили новые импульсы

Новости. Общество
09:01, 28 Июня 2022
фото: © Центр «Мой бизнес»

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В Карелии прошёл общенациональный форум «Региональное здравоохранение — 2022

Форум стал новой площадкой для обмена опытом экспертов по организации и управлении здравоохранением, представляющих различные регионы страны.

24 июня в Петрозаводске, в конференц-пространстве CosmosPetrozavodskHotel, собрались руководители и ведущие специалисты частных и государственных клиник, диагностических центров, санаториев, пансионатов, федеральных и региональных органов власти, профессиональных ассоциаций. Участники форума представляли 28 субъектов федерации, а также Армению и Беларусь.

Программа форума отразила большинство актуальных вопросов, стоящих сегодня перед организаторами здравоохранения России. В этом году в качестве спикеров выступили эксперты из Владивостока, Казани, Самары, Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. В своих выступлениях они донесли до участников в зале и зрителей, подключившихся к онлайн-трансляции, свою позицию по телемедицине, сертификации медицинских услуг и изделий, импортозамещению и проблемах перенастройки логистических цепочек поставок медоборудования и расходных материалов, эффективному маркетингу частных клиник, современным методам управлению качеством услуг и их мониторингу со стороны контролирующих органов, поиску новых форматов работы с пациентами в больших и малых региональных населённых пунктах, кадровой политике и эффективной мотивации персонала, финансовой поддержке медицинского бизнеса и государственно-частному партнёрству.

Эксперты и участники форума пришли к общему мнению, что российскому региональному здравоохранению необходимо наращивать темпы внедрения инноваций. Как технологического и информационного плана, так социального и управленческого, чтобы сделать региональную клинику сильным игроком не только на российском, но и на евроазиатских рынках медицинских услуг.

«Форум стал площадкой для обсуждения современных тенденций в сфере здравоохранения, обмена опытом и установления новых деловых контактов. Деловая программа форума максимально охватывает самые актуальные вопросы. Нам удалось привлечь к диалогу более 180 участников, что я считаю достойным результатом», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия, руководитель Центра «Мой бизнес» Евгений Перов.

По словам Игоря Мальцева, учредителя и директора программ АНО «Онегофорум», Форум «Региональное здравоохранение» станет ежегодным событием в жизни медицинской отрасли России. Такой формат послужит эффективным инструментом выработки и реализации идей устойчивого развития национального здравоохранения и социальной сферы.

Культурно-познавательная программа форума была посвящена посещению колыбели российского медицинского туризма — санатория «Марциальные воды». Экспертов здравоохранения из разных городов России познакомили с уникальными карельскими железистыми источниками и рассказали о деятельности основанного Петром I первого российского курорта.

Организаторами общенационального форума выступили Центр «Мой бизнес» Республики Карелия и Автономная некоммерческая организация «Онегофорум„в кооперации с Национальной ассоциацией заслуженных врачей и наставников.

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