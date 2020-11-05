Идея разогреть пелёнки в духовке привела к пожару в жилом доме в Карелии

Жители Костомукши подогревали пелёнки в духовке и устроили пожар.

Пожар произошел 4 ноября в Костомукше, сообщает издание "64 параллель онлайн" со ссылкой на МЧС.

Жители дома №2 по улице Героев заметили задымление и почувствовали запах гари в своем подъезде. Они вызвали пожарных. Дым шел из-за двери одной из квартир.

Сотрудники МЧС приехали на вызов, однако хозяева уже потушили огонь. Они объяснили, что причиной пожара стали парафиновые пелёнки, которые грелись в духовке.

Ранее сообщалось, что пожарные в районе Карелии спасли пенсионеров, закрывшихся в своих квартирах.