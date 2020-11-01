Пожарные в районе Карелии спасли пенсионеров, закрывшихся в своих квартирах

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района помощь спасателей потребовалась 81-летнему пенсионеру 84-летней пенсионерке.

Пожарные дежурного караула Пиндушской пожарной части, в течение суток 1 ноября, также по обращению полиции, дважды выезжали на вскрытие дверей в жилые квартиры, в которых оказались заперты пожилые люди.

Днем это был 81-летний житель Пиндуш, проживающий в многоквартирном доме по ул. Повенецкой. Дверь в квартиру пожарные вскрыли с использованием специнструмента.

А ночью пожарные вызволили 84-летнюю пенсионерку, также жительницу Пиндуш и также проживающую по ул. Повенецкой, в соседнем доме.

Спустившись с использованием спасательной веревки с балкона квартиры четвертого этажа на третий – на балкон запертой пенсионерки, изнутри открыли дверь в квартиру.