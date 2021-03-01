Идея властей Карелии передавать сельхозземли турбизнесу нашла поддержку в Москве

Правительство РФ поддержало инициативу властей Карелии об изменениях законодательства, которые позволят использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе российского вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания, посвященного национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

"Ростуризму и Минсельхозу России поручено подготовить и включить в новый профильный нацпроект мероприятия по развитию агротуризма, как на территории Карелии, так и в других регионах страны", - говорится в сообщении.

Пресс-служба приводит слова Абрамченко о том, что этот вопрос требует детальной проработки, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

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