Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Найден способ вырастить потерянные зубы 1
30.03.2021 21:30
Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России 2
30.03.2021 20:40
Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:58
Полиция не обнаружила взрывного устройства в здании парламента Карелии 3
30.03.2021 19:08
Дважды отремонтированный лестничный спуск в Петрозаводске снова начал разрушаться (ФОТО) 23
Сегодня 10:11
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 7
30.03.2021 19:40
Найдено лекарство, замедляющее старение 2
30.03.2021 19:10
Катанандов может стать зампредседателя Верховного суда Карелии 10
Сегодня 12:05

Идею национализации коммерческих предприятий обсуждают власти и профсоюзы

Новости. Экономика
16:08, 31 Марта 2021
фото: Пресс-служба профсоюзов Кубани
Загрузка...

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.

Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию".

Что об этом думает глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-31 16:49:30
Свежо предание, но верится с трудом, однако.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
Сегодня 11:30
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»