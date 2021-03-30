Идею национализации коммерческих предприятий обсуждают власти и профсоюзы

Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.

Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию". Что об этом думает глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".