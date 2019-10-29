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Новости. Общество
12:38, 29 Октября 2019
фото: сайт Совет а Федерации

Игорь Зубарев: "Карелия сможет реализовать важные экономическо-социальные проекты в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ"

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает важным, что сегодня при разработке Стратегии развития Арктической зоны России учитываются позиции северных регионов.

В Совете Федерации прошли парламентские слушания, на которых рассмотрели ход подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. С августа по октябрь в северных регионах прошли стратегические сессии, в ходе которых на местах обсуждались предложения в проект Стратегии.

В Карелии на заседании дискуссионного клуба «Проектного офиса развития Арктики» в сентябре обсудили проблемы и перспективы трех районов республики, которые вошли в Арктическую зону – Беломорского, Лоухского и Кемского. Среди предложений, которые выдвинули для разработки Стратегии, - развитие инфраструктуры Беломоро-Балтийского канала и включение его в состав акватории Северного морского пути, а также развитие рыболовства, разведения биоресурсов в Белом море и арктического туризма. Кроме того, минерально-сырьевой потенциал северных районов Карелии позволит обеспечить потребности инвестиционных проектов при строительстве различных объектов дорожной, портовой, судоходной и туристической инфраструктуры. Расширение Арктической зоны РФ за счет включения Калевальского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа также немаловажно для Карелии и ее развития в рамках долгосрочной стратегии – до 2035 года.

"Сегодня перед нами строит важная задача – по сути создать новую парадигму развития для российской Арктики, в формате которой найдется место для крупного и малого бизнеса, государства и частников, добычи и высокотехнологических производств. Экономическая деятельность в Арктике должна стать максимально привлекательной для инвесторов, а для этого следует предусмотреть ряд преференций. Сумеем добиться экономического роста в Арктическом регионе - сможем создать условия для комфортной жизни людей, для сохранения коренных народов севера и остановить отток местного населения. Разработка предложений в регионах, учет мнений и рекомендаций всех заинтересованных сторон позволит Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года стать документом, содержащим конкретные меры социально-экономического развития территорий Арктики", - уверен Игорь Зубарев.

В ходе парламентских слушаний обсудили вопрос повышения уровня социальных гарантий для людей, которые живут и работают в Арктике. Участники слушаний предложили увеличить уровень индексации семейных и детских пособий, в том числе материнского (семейного) капитала, выстроить систему полноценного отдыха и оздоровления семей с детьми.

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина проект Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года должен быть разработан до 1 декабря 2019 года.

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