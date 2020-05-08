Игорь Зубарев поздравил с Днём Победы ветеранов Беломорского района

Сенатор от Карелии позвонил ветеранам, чтобы поздравить с 9 мая.

Член Совета Федерации Игорь Зубарев поговорил сегодня с пятью жителями Беломорского района, для которых День Победы - особенный праздник. Вера Леонидовна Исакова, Яков Аристархович Смирнов, Таисия Федоровна Федорова, Юлий Иванович Чипивский, Людмила Александровна Тощенко прошли войну. Они из тех, кто пережил лишения и утраты, работал на износ, воевал, не щадя своей жизни.



"К сожалению, сегодня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мы не можем поздравить ветеранов лично. Но сказать теплые слова этим замечательным людям для меня было важно. Огромное спасибо нашим ветеранам за их мужество и героизм, спасибо за жизнь, которую они нам подарили. И в Беломорске мы обязательно откроем музей Карельского фронта, где каждый школьник узнает настоящую правду о войне", - сказал Игорь Зубарев.



Сенатор пожелал всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и любви близких, мирного неба над головой, счастья и благополучия.