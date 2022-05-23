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Игорь Зубарев: Решение проблем Онего и Ладоги достойно принятия отдельного федерального закона

Новости. Общество
16:30, 24 Мая 2022
фото: Совет Федерации

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В Совете Федерации вновь вернулись к обсуждению вопросов защиты Онежского и Ладожского озер, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал сегодня, 24 мая, инициативу Ленинградской области по защите Финского Залива и Ладожского озера.  По мнению авторов документа, только федеральный проект поможет спасти водоемы Ленобласти, куда ежегодно сбрасывается более 3 млрд куб. м сточных вод, из которых 245 млн куб. м не проходят очистку.

Карелия наряду с Санкт-Петербургом, Новгородской, Вологодской и Псковской областями вошла в рабочую группу по разработке проекта по защите Финского Залива и Ладожского озера. Но по словам сенатора Игоря Зубарева, поскольку Онежское и Ладожское озера представляют собой единую водную систему, то и защищать от загрязнения их необходимо вместе. Ведь вода поступает в Ладогу из Онежского озера через Свирь. Реки Свирь, Волхов и Вуокса дают около 86% общего поступления поверхностных вод в Ладожское озеро.

При этом сегодня не для кого не секрет, что карельские водоемы испытывает возрастающую антропогенную нагрузку. В реки и озера ежегодно сбрасываются 240 млн куб. м сточных вод. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в водоемы вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. В результате качественной питьевой водой в республике сегодня обеспечено не более 69% населения.

«Для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципалитетам выделяются субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации. В рамках нацпроекта «Экология» сразу в нескольких населенных пунктах планируют построить водопроводные и канализационные очистные сооружения. Но этого недостаточно. И вопрос о защите Онежского и Ладожского озера мы поднимали не раз. Уверен, для предотвращения дальнейшего ухудшения экологической обстановки необходимо принять целый комплекс мер по охране и рациональному использованию ресурсов наших озер. В этом нас поддержали еще в 2018 году в Совете Федерации, где прошел круглый стол со всеми заинтересованными сторонами. Но в Минприроды России посчитали, что Карелия, Вологодская, Ленинградская области и Санкт-Петербург должны активно включиться в реализацию существующих федеральных проектов, координируя меры, направленные на снижение антропогенной нагрузки на экосистемы озер и их водосборов. Переубедить ведомство не удалось. Мне кажется, что решение проблемы Онежского, Ладожского озер и Финского залива достойно приятия отдельного федерального закона. Поэтому хотелось бы вступить в партнерские отношения по этому вопросу с Ленинградской областью», - сказал сенатор от Карелии.

Представители Ленобласти согласились работать над законодательной инициативой вместе с Карелией. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил, что Минстрой готов поддержать предложения либо по отдельному законопроекту по защите Онеги, Ладоги и Финскому заливу, либо по закинициативе по оздоровлению всех водных объектов России.

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