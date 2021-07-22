Игорь Зубарев: У Карелии есть возможность получить инфраструктурный кредит в 1 млрд 200 млн

Правительство РФ определило для Карелии лимит для бюджетного кредита на инфраструктурные проекты в 1 млрд 207 млн рублей, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

Карелия сможет воспользоваться инфраструктурным бюджетным кредитом по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет. Лимит такого кредита для республики определен в сумме 1 млрд 207 млн 416 тыс. рублей. Если регион грамотно оформит заявку, то уже в следующем году сможет приступить к реализации необходимого инфраструктурного проекта. Об этом сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«На федеральном уровне определились с лимитами по бюджетным кредитам для регионов. Карелия может рассчитывать на довольно серьезную сумму в 1 млрд 200 млн рублей. Но просто так эти деньги в республику не поступят. Нам нужно четко обосновать, как и на что мы их потратим. Как отметил президент, предложивший инфраструктурные кредиты во время послания Федеральному собранию, региональные власти должны тщательно готовить документацию. Правительство России не будет рассматривать картинки проектов, документация должна пройти экспертизу на федеральном уровне. Поэтому сегодня нашим министерствам предстоит большая работа. И она уже началась. Ведомства ведут консультации с федеральными коллегами», — рассказал сенатор.

Напомним, на инфраструктурные кредиты до 2023 года субъектам федерации под конкретные проекты будет выделено 500 млрд рублей. Эти деньги регионы смогут вложить в строительство автомобильных дорог, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.

По мнению Игоря Зубарева, инфраструктурный бюджетный кредит может быть использован для реализации проекта межрегиональной автомобильной магистрали от Архангельска до Мурманска через карельское Поморье. Дорога Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский Посад — Беломорск даст толчок для развития севера республики.

Кроме того, бюджетный кредит может помочь частично решить проблему с ветхим состоянием систем водоснабжения и водоотведения. Деньги можно направить на строительство канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озер.

«В самое ближайшее время нам необходимо выбрать действительно важный для республики объект в области развития инфраструктуры и затем подготовить документы. Иначе мы потеряем возможность, которую сегодня дает федеральный центр. А этого допустить нельзя», — считает Игорь Зубарев.