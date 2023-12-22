Игроки и тренеры спортивной школы № 7 Петрозаводска снялись в сериале «Лига молодых»

Спортивную школу № 7 Петрозаводска показали в сериале РФС про талантливых юных футболистов.

Российский футбольный союз совместно с «Норникелем» выпустил сериал «Лига молодых». В одной из серий проекта про талантливых футболистов межрегиональных юношеских футбольных лиг снялись игроки и тренеры спортивной школы № 7 Петрозаводска, пишет «Спорт день за днем».



Главным героем выпуска из Карелии стал футболист команды 2007 года рождения Егор Графов. Полузащитник рассказал о переезде в Петрозаводск ради футбола, жизни в общежитии при школе и целях на ближайшее будущее.



Также в съемках принял участие тренер команды СШ-7 экс-нападающий «Зенита» и сборной России Денис Зубко — один из самых известных футболистов в истории Карелии.



Проект «Лига молодых» включает в себя пять серий. Амбассадор ЮФЛ и полузащитник медийной команды 2DROTS Вячеслав Ослоновский помимо Карелии посетил Томск, Тверь, Камчатку и Волгоград, сообщает источник.