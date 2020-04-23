Икону для часовни на севере Карелии написали в мастерской Троице-Сергиевой Лавры за 50 тысяч рублей

В поселок Калевала прибыла икона мучеников Маккавеев, на написание которой жители деревни Войница собрали порядка 50 тысяч рублей.

Икона святых мучеников Маккавеев специально написана для Войницкой часовни. На днях ее привезли в Калевалу. В августе на престояльном празднике деревни Войница она будет освящена и займет свое место в местной часовне, сообщили в паблике "Северные берега".

Жители деревни Войница организовали сбор пожертвований на написание иконы мучеников Маккавеев для местной часовни в январе этого года. Дело в том, что старая такая икона была написана на бумаге и со временем пришла в негодность. Тогда батюшка Евгений Коренев предложил заказать писаную икону святых мучеников Маккавеев. Было решено ее заказать в иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Для написания иконы потребовалось порядка 50-ти тысяч рублей. Эту сумму сегодняшние жители, уроженцы и гости деревни собрали в довольно короткое время, рассказали в паблике.

В прошлом году жители Войницы собрали средства на отлив и установку колоколов для деревенской часовни.

Ранее противники форелеводства из карельской деревни Войница выиграли в суде у фирмы из Костомукши.