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Икону для часовни на севере Карелии написали в мастерской Троице-Сергиевой Лавры за 50 тысяч рублей

Новости. Общество
08:20, 24 Апреля 2020
фото: Северные берега/vk.com/severnyeberega
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В поселок Калевала прибыла икона мучеников Маккавеев, на написание которой жители деревни Войница собрали порядка 50 тысяч рублей.

Икона святых мучеников Маккавеев специально написана для Войницкой часовни.  На днях ее привезли в Калевалу. В августе на престояльном празднике деревни Войница она будет освящена и займет свое место в местной часовне, сообщили в паблике "Северные берега".

Жители деревни Войница организовали сбор пожертвований на написание иконы мучеников Маккавеев для местной часовни в январе этого года.  Дело в том, что старая такая икона была написана на бумаге и со временем пришла в негодность. Тогда батюшка Евгений Коренев предложил заказать писаную икону святых мучеников Маккавеев.  Было решено ее заказать в иконописной мастерской Троице-Сергиевой Лавры. Для написания иконы потребовалось порядка 50-ти тысяч рублей. Эту сумму сегодняшние жители, уроженцы и гости деревни собрали в довольно короткое время, рассказали в паблике.


vk.com/vuonnini

В прошлом году жители Войницы собрали средства на отлив и установку колоколов для деревенской часовни.

Ранее противники форелеводства из карельской деревни Войница выиграли в суде у фирмы из Костомукши.

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