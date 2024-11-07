Народная артистка России поздравила Артура Парфенчикова в получением госнаграды.

Народная артистка России Илзе Лиепа опубликовала в соцсети поздравление в адрес главы Карелии.



«От всей души поздравляю Артура Парфенчикова с заслуженной наградой — Орденом Александра Невского!», — написала знаменитая балерина.



Артистка отметила высокий уровень культурного развития региона, подчеркнув, что разнообразие концертов, спектаклей и выставок всегда находит живой отклик у взрослых и детей, которые с удовольствием их посещают.

В качестве примера она упомянула уникальный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony», который появился по инициативе Артура Парфенчикова в 2017 году.



Илзе Лиепа также пожелала любимой Карелии процветания.