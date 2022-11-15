«Им необходима атмосфера чуда»: в Петрозаводске детям мобилизованных вручат новогодние подарки

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о подготовке новогодних елок для детей участников спецоперации.

Мэрия Петрозаводска занимается подготовкой новогодних елок. В этом году власти города будут организовывать праздники для детей мобилизованных петрозаводчан. По словам главы города Владимира Любарского, «им сейчас как никому другому необходима атмосфера чуда».

«На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой пригласим тех, кто в силу возраста верит в сказку, самым маленьким и самым старшим вряд ли будет интересно на утренниках. А вот подарки получат все — и те, кому еще нет года, и те, кто стоит на пороге совершеннолетия», — пишет мэр на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский отметил, что для записи на новогоднюю елку и оформления заявки на подарок родственники тех, кто участвует в специальной военной операции, должны обратиться в приемную аппарата администрации по номеру телефона 71-33-05.

«Тут же семьи мобилизованных могут получить консультацию и по другим вопросам. Пусть не все они в компетенции мэрии, но наши сотрудники передадут их профильным специалистам, входящим в межведомственную рабочую группу по координации помощи семьям мобилизованных граждан», — пишет глава города.

Ранее сообщалось, новогоднюю елку на Онежской набережной украсят авторскими игрушками.