Имеющий 15-летнего сына Костюшкин стал дедом

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стаc Костюшкин сообщил радостную новость. Популярный исполнитель, по его словам, стал дедушкой.

О прибавлении в семействе Стаса Костюшкина стало известно благодаря публикации артиста, которую он сделал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, пишут "Дни.ру".

"Так получилось , что я стал дедушкой . Мой сын Олаф родил( Джек Рассел терьер). Есть прекрасные девчули от него ", – написал певец.

Популярный исполнитель выложил фотографии щенков.



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