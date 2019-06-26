Имена лауреатов премии "Сампо" назовут только после распоряжения Парфенчикова

Совет по культуре при главе Карелии выбрал лауреатов премии "Сампо" 2019 года, но их имена не назовут до распоряжения Артура Парфенчикова, сообщает правительство республики.

На премию "Сампо", присуждаемую деятелям искусства и культуры Карелии, претендовали 11 соискателей, работающих в области литературы, музыкального, изобразительного и театрального искусства, архитектуры и дизайна.

По итогам тайного голосования совет вынес решение рекомендовать к присуждению премии пять лауреатов. Их имена будут названы после утверждения распоряжения главы Карелии.

Премия "Сампо" учреждена в 1999 году. Она присуждается один раз в два года на основании решения совета по культуре при главе республики за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства, за особый вклад в развитие культуры и искусства. Размер одной премии 25 тысяч рублей.