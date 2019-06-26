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Новости. Культура
08:20, 26 Июня 2019
фото: правительство Карелии

Имена лауреатов премии "Сампо" назовут только после распоряжения Парфенчикова

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Совет по культуре при главе Карелии выбрал лауреатов премии "Сампо" 2019 года, но их имена не назовут до распоряжения Артура Парфенчикова, сообщает правительство республики.

На премию "Сампо", присуждаемую деятелям искусства и культуры Карелии, претендовали 11 соискателей, работающих в области литературы, музыкального, изобразительного и театрального искусства, архитектуры и дизайна.

По итогам тайного голосования совет вынес решение рекомендовать к присуждению премии пять лауреатов. Их имена будут названы после утверждения распоряжения главы Карелии.

Премия "Сампо" учреждена в 1999 году. Она присуждается один раз в два года на основании решения совета по культуре при главе республики за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства, за особый вклад в развитие культуры и искусства. Размер одной премии 25 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-06-26 10:29:20
Барина будут ждать :)
апло гараж
2019-06-26 08:52:05
Без парфенчикова не назвать победителей-соискателей , с людьми не посоветоваться . Опять какого -нибудь.....определят .
Lana
2019-06-26 09:39:10
апло гараж,

А как же иначе!
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