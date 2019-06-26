Имена лауреатов премии "Сампо" назовут только после распоряжения Парфенчикова

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Совет по культуре при главе Карелии выбрал лауреатов премии "Сампо" 2019 года, но их имена не назовут до распоряжения Артура Парфенчикова, сообщает правительство республики.
На премию "Сампо", присуждаемую деятелям искусства и культуры Карелии, претендовали 11 соискателей, работающих в области литературы, музыкального, изобразительного и театрального искусства, архитектуры и дизайна.
По итогам тайного голосования совет вынес решение рекомендовать к присуждению премии пять лауреатов. Их имена будут названы после утверждения распоряжения главы Карелии.
Премия "Сампо" учреждена в 1999 году. Она присуждается один раз в два года на основании решения совета по культуре при главе республики за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства, за особый вклад в развитие культуры и искусства. Размер одной премии 25 тысяч рублей.
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