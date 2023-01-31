«Импонирует ее ответственность и решимость»: глава Карелии поздравил бизнес-омбудсмена с днем рождения

Артур Парфенчиков поздравил Елену Гнетову, отметив, что она всегда готова помочь местным предпринимателям.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил с днем рождения Елену Гнетову, уполномоченного по защите прав предпринимателей Карелии.

«Елена Георгиевна много делает для развития деловой среды в нашей республике, чтобы между интересами общества, государства и бизнеса сохранялся баланс. Импонирует ее ответственность и решимость разобраться в каждой конкретной ситуации», — написал Артур Парфенчиков.

Глава республики добавил, что, несмотря на сложности, которые местным бизнесменам добавили санкционные ограничения, предприниматели знают, что всегда могут рассчитывать на помощь бизнес-омбудсмена.

«Уважаемая Елена Георгиевна! Благодарю вас за работу и желаю новых достижений», — подытожил Артур Парфенчиков.