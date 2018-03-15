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Новости. Общество
11:31, 15 Марта 2018

Имущество осужденной Сухоруковой будет продано в рамках дела о банкротстве

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Процедура банкротства бывшего заместителя главы Прионежья Евгении Сухоруковой, осужденной по обвинению в превышении полномочий, повлечет продажу ее имущества.

Это следует из решения Арбитражного суда республики по делу о банкротстве экс-чиновницы, сообщают "Вести Карелии". В рамках этой процедуры планируется продажа имущества Сухоруковой.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Топор
2018-03-15 13:20:23
Вообще не понятно многое,почему только её наказали, таких примеров полно в Карелии,кто нахапал и балдеет,но их не трогают?!
Вообще сейчас всё чаще начинаешь задавать себе и такой вопрос : почему все страны вокруг нас плохие, почему все хотят сместить кой-кого , почему Россия стала изгоем? почему?
Может всё таки у нас что-то не так? По телеку ежеминутно льют грязь на Европу и США,где у многих чиновников и депутатов российских спрятаны деньги, дети и недвижимость, почему олигархи все смываются отсюда ,в ту же Великобританию,из которой многих скоро "выселят",почему?
Во многом хотелось бы разобраться,пусть не нам, старым, но нашим детям и внукам...всё же есть причина всех "разборок" видимо...и многие догадываются о ней...
Мизантроп
2018-03-15 12:59:32
Не забываем. Вторая ходка - последняя.
кир
2018-03-15 11:50:56
Мнимый ущерб приписан Евгении Сухоруковой. Оказывается Следственный комитет вместе с судом освоил теорию чисел комплексных переменных. Там есть мнимые величины. Где стада мычащих от голода коров, которым нечего есть? Нет их и ущерба нет. Вы разберитесь с незаконными постройками на берегу озера села Деревянное, с причалами для яхт и высокими заборами с охраной, которые были построены задолго до Е. Сухоруковой. Слабо? Слабо.
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