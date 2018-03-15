Имущество осужденной Сухоруковой будет продано в рамках дела о банкротстве

Процедура банкротства бывшего заместителя главы Прионежья Евгении Сухоруковой, осужденной по обвинению в превышении полномочий, повлечет продажу ее имущества.

Это следует из решения Арбитражного суда республики по делу о банкротстве экс-чиновницы, сообщают "Вести Карелии". В рамках этой процедуры планируется продажа имущества Сухоруковой.

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