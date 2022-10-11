Имущество загородного детского лагеря под Петрозаводском спасут от приватизации

Минимущества Карелии намерено исключить из прогнозного плана приватизации имущество загородной базы «Маткачи» центра дополнительного образования «Ровесник».
Этот вопрос обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике.
В перечень объектов для приватизации включены пять садовых домиков, два спальных корпуса, здания котельной и сторожки на территории «Маткачей».
В проект закона о плане приватизации внесена поправка, согласно которой это имущество должно быть исключено из перечня.
Ранее в министерстве образования объяснили, что перечисленные постройки находятся в аварийном состоянии, не используются и подлежат сносу, но освободившиеся участки понадобятся в образовательных целях. Как пояснили в министерстве, в прогнозный план приватизации их включили по ошибке.
Депутаты проголосовали за то, чтобы исключить их из перечня.
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