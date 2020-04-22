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Индекс самоизоляции показал большое число людей на улицах Петрозаводска

Новости. Общество
14:32, 23 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Многие жители столицы Карелии вышли на улицы города днем 23 апреля.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.10 составил 2.6 – на улице много людей. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.

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