Индекс самоизоляции показал большое число людей на улицах Петрозаводска

Многие жители столицы Карелии вышли на улицы города днем 23 апреля.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.10 составил 2.6 – на улице много людей. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в республике увеличилось на два и составило 37 человек.